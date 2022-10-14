* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:43 — REGNUM В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали молодого человека родом из Панджшера, а затем расстреляли его. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тело этого юноши было найдено его семьей в больнице в столице Афганистана.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали молодого человека по имени Абдул Хамид 11 дней назад в городе Кабуле.

Хамид был жителем уезда Аннаба провинции Панджшер и не имел отношения к какой-либо группировке.

Добавим, что на днях в «40-м отделе» разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под пытками скончался молодой человек , который также был жителем уезда Аннаба.