* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:55 — REGNUM В афганской провинции Панджшер молодой человек погиб под пытками в «40-м отделе» разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело молодого человека, арестованного радикалами почти месяц назад, наконец было выдано его семье.

Согласно местным источникам, погибшего звали Салахуддин, он был жителем уезда Аннаба.

Собеседники подчёркивают, что этот молодой человек не имел отношения к какой-либо группировке и был арестован, подвергнут пыткам, а затем убит просто за то, что «являлся панджшерцем».