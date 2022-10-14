Вашингтон, 14 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Резервный фонд ЕС, возмещающий странам расходы на поставленное Киеву оружие, не справляется с заявками. Об этом пишет американское издание Politico.

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Предполагалось, что за счёт резервного фонда страны ЕС смогут на 85% покрыть свои расходы на оружие, переданное киевскому режиму. Фонд был увеличен с 500 млн евро до 1,5 млрд евро.

Однако запросов оказалось много, и после расчётов Брюссель признал, что покроет только около 46% расходов. Снижение процента возмутило Польшу, которая поставила Киеву больше оружия. Варшава запросила 1,8 млрд евро.

Издание полагает, что дефицит средств может негативно сказаться на репутации ЕС как раз тогда, когда Киев просит больше оружия. Германию и Францию уже критикуют за недостаточную поддержку Киева, при этом другие страны предупреждают об оскудении своих военных запасов.

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