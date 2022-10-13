Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Страны-члены НАТО намерены восстановить на территории бывшей УССР оборонную промышленность в течение следующих десяти лет, первая встреча по этому вопросу должна состояться на следующей неделе, сообщает 12 октября Politico.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча станет началом длительного процесса, на который в течение нескольких недель намекали официальные лица США и НАТО о долгосрочных обязательствах перед Киевом по сближению его с альянсом как в части подготовки ВСУ, так и в части оснащения.

«Мы рассмотрим требования к оборонному планированию, чтобы обеспечить полную совместимость [киевского режима] с НАТО», — отметил высокопоставленный представитель НАТО, который попросил не называть его имени из-за основных правил общения с журналистами во время встреч альянса в Брюсселе на этой неделе.

«Речь идет о переходе от советского оборудования… к западному оборудованию, совместимому с НАТО», — добавил он.

Высшие должностные лица альянса уже встретились в октябре, чтобы начать планировать способы оборонной промышленности, расположенной на территории бывшей УССР, одновременно пополняя собственные запасы оружия и техники взамен переданным Киеву в дар с начала конфликта. Однако эти шаги НАТО будут сосредоточены только на территории бывшей УССР.

«Мы будем искать способы попытаться восстановить оборонную промышленность [киевского режима]», — сказал чиновник.

По результату таких шагов территория бывшей УССР должна будет превратиться в члена НАТО по умолчанию, даже если формального членства Киеву не предоставят.