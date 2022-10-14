Донецк, 14 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:30 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:48 ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 10:50 — Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, в 10:53 — Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 11:02 из Нетайлово боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за минувшие сутки 72 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 281 единицу боеприпасов.

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