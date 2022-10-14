Донецк, , 10:06 — REGNUM Киевские каратели за минувшие сутки 72 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 281 единицу боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении киевские нацисты применяли — РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском — артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. Всего ВСУ было выпущена 281 единица различных боеприпасов.