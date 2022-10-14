Чебоксары, 14 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Уроженец Чувашии — Дмитрий Любимов в середине июня, участвуя в специальной военной операции, спас двух молодых бойцов, при этом сам получил тяжелейшие ранения от кассетной мины. Солдат потерял память, а его семья вела безрезультатные поиски, сообщил 14 октября глава Чувашии Олег Николаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Воину провели сложнейшую операцию на сердце. Мужчина перенес две клинические смерти. В данный момент к нему понемногу возвращается память.

«Первое, что вспомнил Дмитрий — он из Чебоксар, назвал свое имя. Родным сообщили счастливую весть: он жив!» — сообщил Олег Николаев.

Чебоксарца и других раненых земляков представители союза женщин Чувашии посетили в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Военнослужащим передали письма от школьников со словами поддержки и 600 наборов чувашских угощений.

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