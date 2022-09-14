Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии редактируется региональный закон об образовании в части обеспечения бесплатным питанием в школах детей военнослужащих, погибших во время спецоперации, и добровольцев батальона «Атăл». Соответствующий проект закон поддержан 14 сентября на заседании правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправки вносятся в закон об образовании в Чувашии.

Обед Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Проект закона предусматривает дополнение статьи 14 нормами, предоставляющими право на бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, обучающимся по программам начального, основного среднего общего образования, являющимися членами семей лиц, проходящих военную службу в батальонах связи «Атăл», а также военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, имевших специальное звание полиции, находившихся или проживавших на территории Чувашской Республики, погибших или умерших в результате участия в специальной военной операции», — сказал глава минобразования Дмитрий Захаров.

Средства на льготное питание выделят из республиканского бюджета.

Напомним, на территории Чувашии сформирован добровольческий батальон связи «Атăл» («Волга»). Добровольцы примут участие в специальной военной операции на территории б. УССР. Для их поддержки принят ряд мер на региональном уровне, в том числе они получат 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты. Их детям школьного возраста будут ежемесячно выплачивать 2 тыс. рублей стипендии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в 2022 года в Чебоксарах внесли изменения в муниципальное положение об обеспечении бесплатным питанием в школах отдельных категорий детей. В этот перечень добавлены дети военнослужащих, которые стали добровольцами и вошли в состав батальона связи «Атăл», а также погибших во время спецоперации чувашских военных.

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