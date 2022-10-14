Москва, 14 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены проведением облав на «уклонистов» от частичной мобилизации и требуют правовой оценки.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Так сенатор отреагировал на сообщение председателя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова об обращении сотрудников МГТС о том, что в Москве возле метро «Щелковская» работник был задержан во время «облавы» на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь, отметил Кабанов.

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — возмущен Кабанов.

Глава НАК намерен просить председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки.