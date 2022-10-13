Москва, , 17:44 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены подготовить обращения в связи с гибелью пяти мобилизованных в Челябинской области. Об этом сообщил лидер парти Леонид Слуцкий.

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«Подготовим депутатские запросы в правительство РФ, Министерство обороны и Главную военную прокуратуру с просьбой разобраться в возникшей ситуации, принять все необходимые меры», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Также они намерены попросить определить минимальные сроки подготовки мобилизованных граждан — не менее одного месяца.

«Но об одном говорить нужно прямо сейчас: необходимо четко определить минимальные сроки подготовки мобилизованных и неукоснительно их соблюдать. Нашли очень размытую формулировку по срокам подготовки — не более месяца. Что это значит? Через день, три дня или неделю тоже можно отправить мобилизованного в зону СВО?» — возмущен Слуцкий.