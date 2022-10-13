Бишкек, 13 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Никакого заговора Киргизии против России и Таджикистана не существует. Об этом заявил секретарь совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов, комментируя отмену военных учений ОДКБ «» на Иссык-Куле.

ОДКБ

По его словам, мероприятие перенесли на более поздний срок, учитывая недавний вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе.

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«И руководство Организации Договора о коллективной безопасности отнеслось к этому с пониманием», — подчеркнул глава совбеза.

Также Иманкулов отметил, что некоторые силы пытаются «столкнуть лбами» Киргизию и других участников Организации, распространяя в соцсетях слухи о том, что республика якобы отвергает ОДКБ.

«Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий. ОДКБ нам очень нужна. Она даёт полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», — подытожил он.

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