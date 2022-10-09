Бишкек, , 11:23 — REGNUM Решение об отмене совместных с миротворческими силами ОДКБ командно-штабных учений «Нерушимое братство — 2022» приняло Минобороны Киргизии. Об этом 9 октября сообщили в пресс-служба киргизского ведомства.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены», — приводит слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

При этом отмечается, что в минобороны республики не стали уточнять причины принятия такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2022» в рамках ОДКБ должны были состояться на территории Киргизии в октябре 2022 года.