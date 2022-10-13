Москва, 13 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 тыс. рублей с 2023 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей», — сказал Пудов.

Он отметил, что такое повышение с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции.

«В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10% в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — уточнил замминистра.

В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) заложено свыше 9,5 трлн рублей на выплату пенсий.

В то же время пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе правительство России может внести в Госдуму до конца 2022 года.

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