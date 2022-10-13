Москва, , 11:09 — REGNUM В Госдуме настаивают на возвращении к индексации пенсий работающим пенсионерам, обстоятельства поменялись на фоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено, отметил глава департамента Минфина Курбан Курбанов в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

«Это связано с тем, что законодательством это не предусмотрено, федеральный бюджет — это прежде всего исполнение тех законов, которые приняты, тех норм, которые предусмотрены. Предусмотреть индексацию — это не совсем предмет закона о бюджете, это отдельный закон», — привел аргументы Курбанов.

С такой позицией категорически не согласен член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

«Нет, есть поручение президента по этому вопросу», — заявил Тарасенко.

Он также напомнил обстоятельства, при которых было принято решение об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Здесь сидят люди, которые принимали закон в условиях, когда стоял вопрос о том, что в мае месяце 2016 года нечем будет платить пенсии пенсионерам, и тогда в качестве компромисса было принято решение — временно (!) — отойти от индексации пенсий работающим пенсионерам. Но как быстро все забывается, и когда депутаты начинают говорить: ну когда же мы вернемся — мы в ответ слышим: так это ж вы приняли этот закон», — констатировал Тарасенко.

Парламентарий также обратил внимание на новые экономические обстоятельства и санкции, когда есть поручение способствовать росту покупательной активности граждан. Кроме того, депутат указал и на новые политические обстоятельства — в специальной военной операции участвуют молодые специалисты. Кто их заменит? Работающие пенсионеры уже намекают на серую занятость, указал Тарасенко.

Тему индексации работающим пенсионерам лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов поднимал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2020 года. В итоге было дано поручение правительству проработать вопрос к 1 февраля 2021 года. Сообщалось, что якобы некие предложения правительство направило, но дальше — опять тишина, сказал Миронов. В марте 2022 года глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что сейчас тема не обсуждается.

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