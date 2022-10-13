Бишкек, 13 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Предстоящей зимой в Киргизии вновь могут ввести ограничения на потребление электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании профильного парламентского комитета.

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По его словам, причиной введения лимитов может стать проблема нехватки электричества, которая возникнет, если не удастся вовремя приобрести достаточное количество угля для столичной ТЭЦ.

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Глава Минэнерго отметил, что для прохождения отопительного сезона в нормальном режиме Бишкекской теплоэлектроцентрали не хватает ещё 400 тысяч тонн угля.

«Если этот объём не будет закуплен в срок, то придётся вводить ограничения на потребление электричества во время холодов. Другого пути нет», — утверждает высокопоставленный чиновник.

Также Ибраев сообщил о том, что сейчас в водохранилище при Токтогульской ГЭС (вырабатывает до 70% производимого в стране электричества — Прим ИА REGNUM) накопилось 13 млрд 633 млн кубометров воды.

«Этого объёма хватит только до весны, но если её всю израсходовать, то мы дойдём до мёртвого уровня в Токтогульском водохранилище», — подытожил министр.

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