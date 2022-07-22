Бишкек, , 18:46 — REGNUM Казахстан получит от Киргизии 330 млн кубометров воды через трансграничные реки Чу и Талас. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на пресс-конференции.

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По его словам, эту воду казахстанские аграрии используют для орошения полей в летний период.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что сделано это будет в соответствии с соглашением о товарообмене — Токтогульская ГЭС спускает воду, чтобы зимой вернуть электроэнергией.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Киргизия недополучила 35% урожая из-за острого дефицита воды, необходимой для полива полей с сельскохозяйственными культурами. Нехватка поливной воды возникла по причине продолжающегося уже несколько лет маловодного периода.

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