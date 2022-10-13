Нью-Йорк, США, 13 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Американская газета New York Post сопроводила статью о российском ударе по объектам инфраструктуры киевского режима снимком взрыва на Крымском мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Автор публикации обвиняет российские войска в действиях против гражданских лиц. В связи с этим он вспоминает о тактике ближневосточных группировок. Теракт на Крымском мосту, совершённый с помощью заминированного грузовика, в статье назван «успешной атакой» киевского режима.

Иллюстрируя статью об ударах российских войск, автор использовал стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала мощный взрыв на Крымском мосту.

«Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены», — говорится в подписи к снимку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв. Сработала бомба в грузовике, погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. По данным ФСБ, теракт организовало главное управление разведки минобороны киевского режима. Россия в ответ нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории.

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