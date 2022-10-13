Ереван, , 12:07 — REGNUM Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о пособничестве совершению террористического акта на Крымском мосту. Об этом 13 октября сообщает сайт ведомства.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Следственное управление ведомства возбудило дело «в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов», говорится в информации.

Предварительное следствие по делу продолжается, идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, рассказали в СНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России раскрыло схему подготовки теракта на Крымском мосту. Взрывчатка на пути к конечной цели пересекла несколько стран, одной из которых была Армения. В республике у груза подменили документы.