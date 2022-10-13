Москва, 13 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы в полном объёме выполняют задание по мобилизации граждан для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства в ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Полномочный представитель президента Юрий Трутнев поручил главам регионов держать на личном контроле обмундирование всех мобилизованных и добровольцев.

«На местах необходимо следить, чтобы у мобилизованных и добровольцев было все необходимое, чтобы они были экипированы должным образом и обучены», — сказал Трутнев.

Он потребовал, чтобы губернаторы лично посещали полигоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии продолжаются учения с резервистами, призванными для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Занятия идут сразу по нескольким дисциплинам боевой подготовки.