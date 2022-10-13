Благовещенск, 13 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии продолжаются учения с резервистами, призванными для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Занятия идут сразу по нескольким дисциплинам боевой подготовки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Тренировки проходят на специально оборудованных полигонах. Военнослужащие тренируются стрелять из автомата Калашникова, автоматических гранатомётов. Цели находятся на разном расстоянии до 600 метров.

Бойцы запаса также обучаются по направлениям тактико-специальной и специальной подготовки, устройства средств связи, минно-взрывному делу, оказанию первой помощи и самопомощи, а также по другим дисциплинам. Тренировки проводят опытные инструкторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях идёт огневая подготовка мобилизованных военнослужащих. Стрельбы организованы на полигонах «Екатеринославский», «Белогорьевский» и «Князе-Волконский».