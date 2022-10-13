Москва, 13 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия не отказывается ни от одного серьёзного предложения по переговорам или контактам. Об этом 13 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ни от одного серьёзного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались», — сказал Лавров.

По его словам, вменяемых инициатив никто не предлагает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит российскому лидеру Владимиру Путину посредничество в переговорах с Киевом.

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