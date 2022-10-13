Лиссабон, 13 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Французский «Марсель» одержал победу над португальским «Спортингом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Марселя» голы забили полузащитник Маттео Гендузи реализовавший пенальти на 20-й минуте, и форвард Алексис Санчес на 30-й.

«Спортинг» большую часть матча играл в меньшинстве после удаления защитника Рикарду Эсгаю на 19-й минуте. А с 60-й минуты португальская команда играла вдевятером из-за удаления форварда Педру Гонсалвеша.

На сегодняшний день «Марсель» занимает второе место в группе D, на счету команды шесть очков. «Спортинг» идёт на третьем месте с шестью очками.

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