Леверкузен, Германия, 13 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Португальский «Порту» одержал победу над немецким «Байером» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Порту» голы забили полузащитник Вендерсон Галено на шестой минуте и форвард Мехди Тареми, дважды реализовавший пенальти на 53-й и 64-й минутах.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в группе B, на счету команды шесть очков. «Байер» идёт на четвёртом месте с тремя очками.

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