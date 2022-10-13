Москва, , 09:36 — REGNUM Помочь дружественным странам с развитием вооружений на коммерческой основе предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин в Астане: три саммита и двусторонние встречи — трансляция»

«Заказчики могут быть ведь и военными, а дружественные нам страны — врагами США. Так, может быть, России пора пойти дальше и поделиться своими военными высотехнологичными новинками с несколькими своими друзьями?» — рассуждает Миронов.

«Помочь, например, Ирану с выведением военных спутников, предоставить Северной Корее возможность использовать ГЛОНАСС, поделиться современной ПВО или другими так называемыми средствами доставки. В общем, договориться о предоставлении на коммерческой основе услуг в военной сфере», — отметил парламентарий.

Он убежден, что тем, кто снабжает киевский режим оружием и подумывает о предоставлении нацистам чего-то более серьезного, будет совсем не до смеха, если Россия воплотит в жизнь хотя бы часть из этого гипотетического набора своих возможных ответных мер.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о том, что несколько иностранных спутников в интересах заказчиков из дружественных РФ стран могут быть запущены в 2023 году на российских ракетах.