Москва, 13 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока достойно выполнили задачу по частичной мобилизации, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«Регионы Дальнего Востока полностью отчитались по частичной мобилизации, крайне достойно задачу выполнили», — отметил Гурулёв.

Он также обратил внимание на то, что «нет никаких вторых и третьих волн, задача на 300 тысяч поставлена, призвали столько, сколько надо на восполнение текущего и временного некомплекта».

«Это люди, реально имеющие боевой опыт, вторая часть людей — по возможностям наших учебных центров и пунктов приёма личного состава принять, обеспечить, обучить то количество людей, которое надо, а третья — создание вновь формируемых частей и соединений», — указал парламентарий.

В целом, по его мнению, сейчас к мобилизации особых претензий быть не должно.

«В регионах нормальные доклады, главы субъектов РФ это дело осознают, они поняли, что сами главные в этом процессе. Есть частные проблемы, но мы получаем обращения, стараемся моментально их рассматривать, решать», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России на федеральном уровне не принималось никаких решений о «второй волне» частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.