Донецк, 12 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Российские войска отодвигают противника от Донецка, рассказал 12 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

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На одних направлениях ВС России «вгрызаются в землю и обороняются», на других — продвигаются вперед, отметил военкор.

Это пока нельзя называть наступлением, идет борьба за безопасность жителей Донбасса, подчеркнул Сладков.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (11 октября) противник выпустил по территории республики 148 боеприпасов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Один человек погиб, пятеро получили ранения.