Брюссель, 12 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Совет ЕС от имени стран, входящих в Евросоюз, приступил к переговорам с Европарламентом о непризнании российских паспортов, выданных жителям новых регионов РФ, а также Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление Совета ЕС распространено 12 октября в Брюсселе.

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Отмечается, что послы ЕС согласовали мандат на переговоры «по решению о неприемлемости российских проездных документов, выданных на [территории б. УССР] и в Грузии». Обладатели этих паспортов не смогут получить визу или въехать в Шенгенскую зону.

В заявлении указано, что такое решение направлено на обеспечение общей визовой политики и безопасности стран ЕС.

Решение о непризнании российских паспортов, выданных в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. должен одобрить Европарламент. Предполагается, что после формального утверждения Советом ЕС оно вступит в силу.

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