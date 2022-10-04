Москва, , 10:21 — REGNUM У уехавших за границу выходцев из новых регионов России есть один месяц на то, чтобы определиться с гражданством. Об этом 4 октября рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

МИД Mid.ru

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, замглавы МИД уточнил, что на новых российских территориях, где у большого числа местных жителей уже есть паспорта гражданина РФ, будут в ускоренном режиме выдавать новые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управленец Андрей Шпиленко будет руководить корпорацией развития Донецкой Народной Республики.