Москва, 12 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры (поддержки оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах) — поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги», — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ошибочная политика Запада в энергетике, а вовсе не российская спецоперация на территории б. УССР привела к росту цен на энергию.

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