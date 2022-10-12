Москва, , 14:24 — REGNUM Ошибочная политика Запада в энергетике, а вовсе не российская спецоперация на территории б. УССР, привела к росту цен на энергию. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ресурс, поступающий на европейский рынок, продаётся буквально втридорога, по цепочке раскачивается инфляция. В еврозоне она дошла до 10%, счета рядовых европейцев за газ и электричество выросли втрое, отметил он.

«Россия здесь причём? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию», — сказал Путин.

Растущие затраты приводят к снижению выпуска продукции на предприятиях в Европе, темпы снижения доходят до двузначных цифр. И это не результат действий России в рамках военной спецоперации.

«Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет», — добавил глава государства.

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