Москва, , 14:07 — REGNUM Некоторые участники энергетического рынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил 12 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин kremlin.ru

По словам главы государства, сегодня мировая экономика и топливно-энергетический комплекc переживают острый кризис, связанный в том числе с «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка».

«Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов», — сказал Путин на «Российской энергетической неделе».

Российский лидер уточнил, что имеет в виду диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».