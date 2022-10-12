Москва, 12 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Ошибочная политика Запада в энергетике, а вовсе не российская спецоперация на территории б. УССР привела к росту цен на энергию. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ресурс, поступающий на европейский рынок, продаётся буквально втридорога, по цепочке раскачивается инфляция. В еврозоне она дошла до 10%, счета рядовых европейцев за газ и электричество выросли втрое, отметил он.

«Россия здесь причём? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию», — сказал Путин.

Растущие затраты приводят к снижению выпуска продукции на предприятиях в Европе, темпы снижения доходят до двузначных цифр. И это не результат действий России в рамках военной спецоперации.

«Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет», — добавил глава государства.

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