Москва, 12 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Рассмотрение на саммите G7 возможности передачи российских активов Киеву противоречит всем нормам международного права. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цитата из кф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, ФРГ, США Бандит

По его словам, фактически речь идёт о «неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства».

«Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков посетовал, что «подобные темы попадают в повестку дня таких форумов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны «Большой семёрки» (G7) по итогам экстренного саммита 11 октября заявили, что намереваются рассмотреть способы использования российских активов для восстановления территории б. УССР.

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