Берн, , 17:41 — REGNUM На призыв Владимира Зеленского передать Киеву замороженные в Швейцарии российские активы Берн ответил отказом, сообщил 3 октября журналистам пресс-секретарь минэкономики страны Фабиан Майенфиш.

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Он пояснил, что Берн на намерен таким образом поддерживать Киев — в планы Швейцарии это не входит. Не повод направлять подпавшие по санкции средства в Киев только на том основании, что они российские.

Напомним, о своих мечтах насчёт российских денег, замороженных в Швейцарии, Зеленский рассказал 30 сентября. Он сказал, что передача Киеву российских денег была бы «совершенно справедливой», поскольку бы носила характер компенсации.

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