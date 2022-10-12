Весь мир, 6 апреля, 2012, 07:47 — ИА Регнум. Компания SRT представила суперкар Viper следующего поколения. Новинку оснастили 8,4-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" Tremec TR6060.

При этом заднеприводное купе стало на 50 кг легче и получило систему быстрого старта с места Launch Control. Кроме того, машину оснастили системой стабилизации с четырьмя режимами работы, регулируемой подвеской с двумя вариантами настройки, полностью электронной приборной панелью, а также 18-дюймовыми колесными дисками на передней оси и 19-дюймовыми - на задней.