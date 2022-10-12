Москва, 12 октября 2022, 12:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин подробно проинформировал своего коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции киевскими боевиками. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России

Он отметил, что Путин «достаточно подробно информировал» Аль Нахайяна о положении дел на АЭС.

Песков добавил, что власти ОАЭ не раз высказывали обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью из-за продолжающихся обстрелов станции.

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