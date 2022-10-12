Москва, , 12:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин подробно проинформировал своего коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна о ситуации на Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелах станции киевскими боевиками. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

Он отметил, что Путин «достаточно подробно информировал» Аль Нахайяна о положении дел на АЭС.

Песков добавил, что власти ОАЭ не раз высказывали обеспокоенность в связи с потенциальной опасностью из-за продолжающихся обстрелов станции.

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