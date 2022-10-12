Москва, 12 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Житель Запорожской области передавал киевским боевикам данные о российских военных, его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба ведомства.

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Мужчину 1996 года рождения подозревают в содействии ВСУ. Через своего близкого родственника, который с апреля по август служил в ВСУ, задержанный сообщал о расположении российских военных и техники, передавал координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области. За войсками он наблюдал сам, а также получал информацию от родственников и знакомых.

«Всю полученную информацию подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат», — уточнили в ведомстве.

В опубликованном видеоролике задержанный признаётся в возможном причинении своими действиями вреда личном составу и военной технике ВС России.

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