Москва, , 11:46 — REGNUM Росгвардейцы передали российским артиллеристам координаты операторов беспилотников ВСУ, артиллеристы поразили большинство из них. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что 43 оператора БПЛА были обнаружены в ходе радиоэлектронной разведки низколетящих целей. Артиллерийскими подразделениями подавлены 36 из них.

Отмечено также, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии за три дня изъяли из четырёх схронов на территории ЛНР оружие и боеприпасы. Это ракеты ПТУР, гранатомёты, огнемёты, мины, реактивные снаряды РСЗО «Град», боеприпасы к стрелковому оружию.

На месте уничтожены две противотанковые мины ТМ-62 и 22 противопехотные мины ПФМ.

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