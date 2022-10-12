Москва, 12 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий совмещать статус военнослужащего и предпринимателя, внесут в Госдуму депутаты и сенаторы.

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Сейчас военнослужащим по закону «О статусе военнослужащих» запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц, исключения возможны лишь в случае, если управление организациями предусмотрено должностными обязанностями военнослужащих.

Таким образом, сейчас призванные по мобилизации обязаны прекратить предпринимательскую деятельность или участие в компаниях, однако необходимость в сохранении предпринимательской активности в условиях санкций потребовала устранения такого конфликта военных и экономических интересов государства.

Законопроектом для призванных по мобилизации индивидуальных предпринимателей (ИП), а также учредителей и участников компаний запреты на ведение бизнеса снимут, пишет «Коммерсантъ».

При этом они смогут вести бизнес через доверенных лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый вице-премьер Андрей Белоусов провёл совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты России, по результатам обсуждения сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время. Речь идет о решении проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с частичной мобилизацией.

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