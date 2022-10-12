Канберра, , 09:18 — REGNUM 11 и 12 октября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и его заместитель Ричард Марлз, который также по совместительству является министром обороны, сделали публичные заявления, где рассказали, что Канберра подумывает начать обучать военнослужащих ВСУ. Как написала впоследствии газета The Guardian, лидер оппозиции Питер Даттон поддерживает инициативу.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

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Даттон отметил, что возглавляемая им Коалиция будет поддерживать австралийских инструкторов, отправляющихся в «соседние или соседние страны или третьи страны, где мы могли бы оказать помощь солдатам и тем, кто находится на земле, чтобы помочь им получить максимальную отдачу от оборудования, которое мы доставляем».

Напомним, что ранее премьер-министр Австралии Альбаниз также отметил, что Канберра не намерена направлять своих инструкторов на подконтрольные Киевом территории.

В свою очередь Питер Даттон поддержал такой подход, дав понять, что местом размещения австралийских военных могла бы стать одна из стран, входящих в НАТО.

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