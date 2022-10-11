Лондон, 11 октября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Британская разведка ещё в апреле разработала план подрыва Крымского моста, сообщает Grayzone. Это утверждение портал подкрепляет предоставленными неназванным источником документами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планирование диверсий

«Презентация» с подробным планом уничтожения российского объекта была создана Хью Уордом «для высокопоставленных сотрудников британской разведки». Предполагалось, что осуществят задуманное боевики бандеровской армии.

Российский объект предполагалось подорвать ракетными ударами по опорам центральной арки моста. Другим вариантом был взрыв при помощи мин, установленных на опоры моста водолазами или беспилотными подводными аппаратами.

Отмечается также, что Уорд разработал план по заданию руководства британской разведки и НАТО.