Новосибирск, , 19:26 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Глеб Зырянов, Рудольф Червены и Антон Берлёв, оформивший дубль. У «Сибири» отличились защитники Тревор Мёрфи и Тимур Ахияров.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции, на счету команды 16 очков. «Сибирь» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 18 очками.

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