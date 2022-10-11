Астана, 11 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Куньлунь Ред Стар»

В составе «Куньлуня» шайбы забросили форварды Джек Родевальд, Брэндон Ип, Кори Кейн и защитники Зак Лесли и Винсент Ловерде.

На сегодняшний день «Куньлунь» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды 17 очков. «Барыс» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 17 очками.

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