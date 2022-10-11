Бишкек, 11 октября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Казахстан не может помочь Киргизии покрыть потребности в электроэнергии, поскольку сам испытывает её дефицит из-за недостаточной выработки. Об этом заявил киргизский эксперт в области энергетикиРасул Умбеталиев, передают «Vesti. kg».

Robert Bieber Перегоревшая лампочка

Собеседник напомнил, что энергетические объекты Киргизии не способны обеспечить беспрерывное электроснабжение страны в достаточном объёме, а потому республика вынуждена импортировать электричество из соседних стран — Казахстана и Узбекистана.

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«За последние четыре-пять лет в Киргизии энергокризис только усугубляется. Наблюдается дефицит. Не хватает мощностей на Токтогульской ГЭС (вырабатывает до 70% производимого в стране электричества). По зимнему показателю уровень воды в Токтогульском водохранилище недостаточен», — пояснил он.

Умбеталиев отметил, что второй по мощности энергообъект в Киргизии — столичная ТЭЦ — помогает сгладить пиковые нагрузки, но и в её работе не удаётся избежать проблем.

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По его словам, это связано с систематическим срывом графика поставок угля на Бишкекскую теплоэлектроцентраль.

«Мы отстаем каждый раз на 300 тысяч — 400 тысяч тонн. Именно в связи с этим мы должны быть готовы к срыву положенных графиков, и ситуация будет сложной. Мы должны быть готовы к тому, что будут вводиться ограничения и лимиты в электроснабжении», — подчеркивает эксперт.

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