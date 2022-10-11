Москва, 11 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал инициативу СМИ направлять журналистов в информационные подразделения Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Не могу не согласиться с предложением руководителей ряда СМИ о том, чтобы использовать журналистов в структурах Минобороны РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов, специалистов психологической борьбы. Одним словом, как бойцов информационного фронта. Речь не идет о брони, отсиживаться в тылу никто не будет — будут служить и на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», — отметил Миронов.

Лидер партии призвал Минобороны поддержать обращение и использовать опыт и знания сотрудников СМИ в битве за умы, которую мы тоже должны выиграть.

Он обратил внимание на то, что специальная военная операция выявила проблемы не только со снабжением и управлением в войсках, но и пробелы в идеологической и информационной работе.

«Неонацистский режим [Киева] и весь коллективный Запад развязали против России информационную войну. Используя свое глобальное доминирование в СМИ, они промывают всему миру мозги, пытаются скрыть правду и лишить нас международной поддержки», — констатировал Миронов.

Отмалчиваться в такой ситуации нельзя — нужно отвечать грамотно и профессионально, работая на упреждение по всем направлениям как внутри страны, так и за рубежом, включая аудиторию на территории бывшей УССР, убежден Миронов.

«Мы должны донести главную мысль, что воюем не с братским народом, а с поработившими его неонацистами и их западными хозяевами, которые представляют угрозу не только России, но и всему миру», — отметил парламентарий.

ИА REGNUM обратилось к редакторам СМИ и руководству Минобороны с предложением отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, с тем, чтобы перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать их в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

«Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — отмечается в открытом письме.

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