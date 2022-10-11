Москва, , 15:51 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его венесуэльским коллегой Карлосом Фариа состоится 11 октября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что Фариа возглавляет делегацию из Венесуэлы, прибывшую в Москву для участия в Российской энергетической неделе. Этот международный форум продлится до 14 октября.

«Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран», — сказала Захарова.

Она добавила, что Лавров и Фариа обсудят двусторонние и региональные вопросы.

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