Москва, 11 октября 2022, 15:51 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его венесуэльским коллегой Карлосом Фариа состоится 11 октября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Фариа возглавляет делегацию из Венесуэлы, прибывшую в Москву для участия в Российской энергетической неделе. Этот международный форум продлится до 14 октября.
«Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран», — сказала Захарова.
Она добавила, что Лавров и Фариа обсудят двусторонние и региональные вопросы.
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