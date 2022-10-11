Москва, , 14:24 — REGNUM Если Турция действительно задумалась о посредничестве в переговорах России и Запада по ситуации на территории б. УССР, то российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить это при встрече в Анкаре. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 октября в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что пока, кроме публичных объявлений, в Москве ничего не слышали. Российские партнёры не первый раз привлекают внимание к своим инициативам, после чего смотрят на реакцию других стран.

«Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить», — сказал Лавров.

Российская сторона, добавил он, готова «выслушать всех и вся», но не может заранее сказать, что какой-либо процесс обязательно даст результат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее призвал вести диалог с Москвой, без которого не удастся разрешить кризис на территории б. УССР.

Читайте также: Чавушоглу призвал страны Запада к диалогу с Россией