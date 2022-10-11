Москва, 11 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его венесуэльским коллегой Карлосом Фариа состоится 11 октября, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что Фариа возглавляет делегацию из Венесуэлы, прибывшую в Москву для участия в Российской энергетической неделе. Этот международный форум продлится до 14 октября.

«Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран», — сказала Захарова.

Она добавила, что Лавров и Фариа обсудят двусторонние и региональные вопросы.

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