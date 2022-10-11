Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Контакты России и ОАЭ — важный фактор региональной и мировой стабильности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 11 октября на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что контакты Москвы и Абу-Даби за полвека дипломатических отношений развивались «только по поступательной, только вверх».

«Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом», — сказал Путин.

Он добавил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и вокруг неё. ОАЭ играют важную роль в регионе и имеют большое влияние на ситуацию, отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Аль Нахайяна в Петербурге — первая личная встреча лидеров после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ.

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