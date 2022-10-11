Москва, 11 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Помощь в политическом решении кризиса на территории б. УССР — одна из целей визита в Россию президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на МИД ОАЭ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Ранее в Кремле сообщили, что 11 октября в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ. В эмиратском МИД отметили, что Абу-Даби готов полностью «поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса» на территории б. УССР через призывы к дипломатии, диалогу и уважению международного права.

«Визит Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завтра пройдет в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности в регионе и мире, укрепить плодотворное и конструктивное сотрудничество с региональными и международными силами, взаимодействовать со всеми вовлеченными в кризис на [территории б. УССР] сторонами для помощи в достижении эффективных политических решений», — указано в сообщении.

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